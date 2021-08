Afghanistan: Boris Johnson vuole ospitare G7 virtuale, necessario "approccio unico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato l’intenzione di ospitare un G7 virtuale nei prossimi giorni per discutere della situazione in Afghanistan. Lo ha dichiarato oggi un portavoce di Downing Street. Johnson ha sottolineato la necessità che la comunità internazionale "si unisca e adotti un approccio unico sull'Afghanistan, sia in termini di riconoscimento di qualsiasi governo futuro sia nel lavoro per prevenire una crisi umanitaria e dei rifugiati". Le dichiarazioni di Downing Street arrivano dopo i colloqui tra il primo ministro e il presidente francese, Emmanuel Macron.(Rel)