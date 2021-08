Afghanistan: Consiglio di sicurezza Onu chiede cessazione ostilità e governo inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto “l’immediata cessazione delle ostilità” in Afghanistan e un “nuovo governo che sia unito, inclusivo e rappresentativo”. È quanto si legge nella dichiarazione rilasciata oggi al termine delle consultazioni tenute oggi a porte chiuse sulla situazione nel Paese. Il Consiglio ha inoltre invitato a intensificare gli sforzi internazionali per fornire aiuti umanitari all'Afghanistan e ha chiesto a tutte le parti di consentire l'accesso senza ostacoli alle agenzie delle Nazioni Unite per fornire assistenza umanitaria. “I membri del Consiglio di sicurezza hanno riaffermato l'importanza della lotta al terrorismo in Afghanistan per garantire che il territorio non venga utilizzato per minacciare o attaccare alcun Paese e che né i talebani né alcun altro gruppo o individuo afghano sostengano i terroristi che operano sul territorio di qualsiasi altro Paese", si legge nella dichiarazione.(Nys)