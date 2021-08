Afghanistan: Blinken sente omologo cinese Yi, focus su ultimi sviluppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con il consigliere di Stato della Repubblica popolare cinese e il ministro degli Esteri, Wang Yi, con il quale ha parlato degli ultimi sviluppi in Afghanistan, compresa la situazione della sicurezza e i rispettivi sforzi per portare in salvo i cittadini degli Stati Uniti e della Repubblica popolare cinese. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. (Nys)