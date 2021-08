Roma 2021: Gualtieri, giovani devono essere protagonisti dello sviluppo economico e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ragazze e i ragazzi devono essere i veri protagonisti dello sviluppo economico, sociale e culturale di Roma. Accanto alle cifre negative sull’occupazione, sulla natalità, sullo spopolamento c’è una generazione in fermento che ogni giorno prova a cambiare la città ma rimane inascoltata". Lo scrive su Facebook il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri. "Dobbiamo sostenere la capacità di visione delle nuove generazioni - ha aggiunto - il loro impegno, la loro creatività per creare insieme nuovi modelli di sviluppo. Questo è e sarà il faro che ci guiderà nelle politiche dei prossimi 5 anni. Proponiamo una nuova politica degli spazi. Riqualificando gli edifici pubblici dismessi, i giovani avranno almeno uno spazio per ogni Municipio dove incontrarsi, confrontarsi, produrre cultura. In più, spazi di quartiere per associazionismo e giovani imprenditori under 35 da mettere a bando con progetti di riutilizzo, dalla bottega artigiana a un fab-lab, dalla sede di una start-up 21 ad una palestra sociale, dal centro alla periferia, abbattendo i canoni di affitto". (segue) (Rer)