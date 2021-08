Afghanistan: Biden, oggi minacce terroristiche sono cambiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minacce legate al terrorismo oggi sono diverse rispetto a quelle di vent’anni fa. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commentando gli ultimi sviluppi in Afghanistan dopo la presa di Kabul da parte dei talebani. “Oggi la minaccia si è metastatizzata con Al Nusra in Siria, Boko Haram in Africa”, ha spiegato l’inquilino della Casa Bianca. “Tali azioni valgono le nostre risorse e le nostre energie, ma non vogliamo una presenza militare permanente da nessuna parte, ivi compreso l’Afghanistan”, ha aggiunto Biden.(Nys)