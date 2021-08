Afghanistan: Biden, crollo governo Kabul avvenuto prima di aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo delle forze regolari afgane di fronte all’avanzata dei talebani è avvenuto “prima di quanto ci aspettassimo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commentando gli ultimi sviluppi in Afghanistan dopo la presa di Kabul da parte dei talebani. “L’esercito si è dissolto senza provare a combattere, gli sviluppi di questa settimana potenziano l’idea che la nostra presenza potrebbe essere stata inutile, l’esercito Usa non può combattere le guerre per procura degli afgani”, ha aggiunto Biden.(Nys)