Afghanistan: dipartimento di Stato Usa, future relazioni dipendono da talebani

- Le future relazioni tra gli Stati Uniti e l’Afghanistan, di cui i talebani hanno rapidamente ripreso il controllo negli scorsi giorni dopo vent’anni, dipenderanno dai talebani stessi. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, sottolineando che tra le condizioni necessarie per qualsiasi relazione c’è il rispetto dei diritti delle donne è il rifiuto del terrorismo. "La nostra posizione riguardo a un qualsiasi futuro governo in Afghanistan dipenderà dal comportamento di questo governo, dal comportamento dei talebani", ha detto Price. Le dichiarazioni del dicastero degli Esteri Usa seguono un discorso del presidente Joe Biden alla nazione, durante il quale l’inquilino della Casa Bianca ha ribadito che l’obiettivo della presenza Usa in Afghanistan era quello di liquidare Al Qaeda e il suo leader Osama Bin Laden, non quello di costruire uno Stato e sostenerlo a tempo indefinito.(Nys)