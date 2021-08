Brasile: autorità San Paolo confermano svolgimento gran premio formula 1 con 100 per cento di pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dello Stato e del municipio di San Paolo, in Brasile, hanno annunciato di aver autorizzato lo svolgimento del Gran Premio di Formula 1 a Interlagos, in programma il prossimo novembre, con il 100 per cento del pubblico. Gli spettatori dovranno tuttavia presentare prova di essere vaccinati, almeno con una dose, contro il Covid-19. Tutti i partecipanti dovranno comunque utilizzare la mascherina per tutta la permanenza presso l'autodromo. Il Gp di Formula 1, secondo quanto riferito dal governatore Joao Doria, dovrebbe svolgersi nel fine settimana del 6 e 7 novembre, ma c'è la possibilità che venga posticipato al fine settimana successivo, 12 e 13 novembre. Per l'evento sono già stati venduti circa 40mila biglietti. La vendita del nuovo lotto di biglietti inizia il 27 agosto, secondo il governo di San Paolo, e almeno altri 20.000 biglietti saranno messi in vendita. (segue) (Brb)