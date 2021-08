Brasile: 14 governatori pubblicano lettera aperta in difesa dell'operato della Corte suprema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmatari del documento sono i governatori del Partito dei lavoratori (Pt) Rui Costa (Bahia), Camillo Santana (Cearà), Wellington Dias (Piauì) e Fatima Bezerra (Rio Grande do Norte), quelli del Partito socialista brasiliano (Psb) Flavio Dino (Maranhao) Paulo Camara (Pernambuco) e Renato Casagrande (Espirito Santo), quelli del Partito socialista democratico brasiliano (Psdb) Joao Doria (San Paolo), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), quelli del Movimento della democrazia brasiliana (Mdb) Renan Filho (Alagoas) e Ibaneis Rocha (Distretto federale) e i governatori di Paraiba, Joao Azevedo del partico Cidadania, Sergile, Belivaldo Chagas del partito socialista democratico e di Amapà, Waldez Goes del Partito democratico laburista (Pdt). (segue) (Brb)