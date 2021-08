Afghanistan: governo Argentina chiede avvio "dialogo di pace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina "segue con preoccupazione" lo sviluppo degli eventi in Afghanistan e "invita tutte le parti ad aprire un dialogo affinché la popolazione possa tornare a vivere in pace". E' quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri diffusa oggi dove si invita inoltre tutti gli attori politici in Afghanistan, "in particolare quelli che esercitano il potere", a "rispettare pienamente gli obblighi internazionali dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e a ripristinare immediatamente la sicurezza e l'ordine civile". Buenos Aires si è unita inoltre al resto della comunità internazionale chiedendo l'apertura delle frontiere per consentire la fuoriuscita della popolazione e l'ingresso di aiuti umanitari. "Sebbene permangano circostanze transitorie, dovrebbe essere promossa l'apertura dei valichi di frontiera per consentire a coloro che desiderano lasciare l'Afghanistan di farlo e di accedere agli aiuti umanitari necessari", afferma il comunicato.(Abu)