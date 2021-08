Venezuela: Farnesina, soddisfazione per avvio negoziati in Messico tra autorità e opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina esprime soddisfazione per l'annuncio dell'avvio a Città del Messico dei negoziati tra autorità e forze di opposizione del Venezuela, con la mediazione della Norvegia, per la ricerca di una soluzione alla crisi politica ed umanitaria nel Paese sudamericano, cui va il nostro sostegno. E’ quanto si legge in una nota del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. L'Italia, in raccordo con l'Unione europea ed il Gruppo Internazionale di Contatto, ha sempre con coerenza incoraggiato gli sforzi volti alla ricerca di una soluzione democratica e pacifica a guida venezuelana alla crisi che permetta alla popolazione del Venezuela di esprimersi attraverso elezioni locali, parlamentari e presidenziali credibili.(Com)