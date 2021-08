Usa: media, Bob Dylan accusato di aver drogato e abusato di una dodicenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’icona della musica statunitense, Bob Dylan, sta affrontando una causa presso il tribunale di Manhattan con l’accusa di aver drogato e abusato sessualmente di una dodicenne. Lo riferisce il “New York Daily News”. Il fatto risalirebbe agli anni sessanta. Dylan, al secolo Robert Allen Zimmerman, avrebbe molestato una ragazza di 12 anni nel 1965, perseguitandola per un per un periodo di sei settimane. Gli atti del tribunale non menzionano per nome la vittima, indicata solo con le iniziali J.C. "Dylan ha sfruttato il suo status di musicista adescando J.C. per carpire la sua fiducia e ottenere il controllo su di lei come parte del suo piano per molestare e abusare sessualmente di J.C.", si legge nell’atto di accusa. La querelante sostiene che l'abuso le ha causato problemi psicologici di natura permanente, tra cui ansia e depressione.(Nys)