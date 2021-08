Roma: Zingaretti, grande dolore per la scomparsa dell'avvocato Luca Petrucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia della morte di Luca Petrucci mi colpisce profondamente. Oggi per me è un giorno di grande dolore perché con Luca ero legato da un rapporto di amicizia e profonda stima". Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Lo avevo incontrato all'inizio dell'estate nella sede della Regione - aggiunge - e sempre con grande voglia di fare mi aveva parlato di progetti e attività da portare avanti. Di lui ricorderemo sempre proprio questo, la grande passione civile unita a correttezza e alla professionalità con la quale svolgeva ogni giorno il suo lavoro. Ai suoi familiari vanno le mie sincere condoglianze e un grandissimo abbraccio".(Com)