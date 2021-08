Roma 2021: Gualtieri, giovani devono essere protagonisti dello sviluppo economico e sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma ospita alcuni degli atenei più importanti d’Europa, con oltre 200.000 studentesse e studenti: - prosegue ancora - proponiamo biblioteche aperte h24, con rete wi-fi per poter studiare e socializzare. Un ufficio speciale e un fondo apposito per sostenere l’apertura delle scuole oltre il suono della campanella, per donare ai territori presidi sociali e aprire le scuole ai quartieri. Misura “Osp Zero Under30”: i gruppi di giovani sotto i 30 anni che organizzeranno eventi culturali nelle piazze di Roma non pagheranno l’occupazione di suolo pubblico. Per dare spazio alle energie dei giovani e per ridisegnare le piazze come luoghi di comunità. Avvieremo un programma straordinario per realizzare nuovi playground sportivi in tutti i municipi: campi di basket, pallavolo, skatepark, perché al momento Roma è la penultima città in Italia per aree sportive all’aperto dedicate alle ragazze e ai ragazzi. Una nuova rete di Ostelli pubblici della Gioventù, uno strumento per incentivare e attrarre flussi turistici giovanili nella Capitale, anche in vista del prossimo Giubileo. Dobbiamo aumentare le possibilità di trasporto pubblico per i giovani: tutti gli under35, compresi gli studenti fuori sede, avranno tariffe agevolate sugli abbonamenti Atac. Roma deve diventare davvero una città per giovani. Illustreremo tutte queste proposte e molte altre ancora giovedì 19 agosto con la presentazione del nostro programma. Roma deve rinascere ed essere una città per tutte e tutti". (Rer)