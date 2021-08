Afghanistan: governo del Cile offre aiuto per evacuare attiviste diritti umani da Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Cile, Andres Allamand, ha affermato che il Cile sta lavorando per organizzare l'evacuazione di donne attiviste per i diritti umani da Kabul dopo la conquista della capitale dell'Afghanistan da parte delle milizie dei talebani. "Il ministero degli Affari Esteri lavora con paesi amici e Ong per aiutare a evacuare le donne leader delle organizzazioni per i diritti umani da Kabul", ha scritto oggi Allamand sul suo account Twitter. "La vittoria dei talebani in Afghanistan è una vergogna per il mondo e una tragedia per le donne, che vedranno sopraffatte le loro garanzie individuali", ha aggiunto Allamand nel suo messaggio.(Abu)