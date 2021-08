Roma 2021: Bordoni (Lega), Diario denigra Sgarbi e Toti, confonde agone politico e diffamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diario si dovrebbe vergognare, l'agone politico è una cosa, la diffamazione è un'altra. La politica ha e deve avere una sua dignità che dipende dalla correttezza dei comportamenti anche in campagna elettorale". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni candidato alle prossime elezioni amministrative. "Il presidente di una Commissione capitolina - aggiunge - denigra i nostri alleati Sgarbi e Toti per il loro sostegno a Michetti? La nostra coalizione è espressione del mondo moderato romano ed amplia quel polo del buonsenso che nulla ha a che vedere con il Movimento post ideologico dei 5 stelle: abbiamo chiamato a raccolta chi con generosità vuole dare un contributo per fare rinascere questa città. Vedo con piacere che questo appello raccoglie sempre maggiori consensi". (Com)