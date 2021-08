Asti: rubano 14 gratta e vinci, scoperti dalla Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevano rubato 14 gratta e vinci da un punto vendita di Villafranca, ma sono stati scoperti dalla Polizia. Così due persone sono finite in Questura dopo il furto. L'autovettura è stata posta sotto sequestro, perché utilizzata per commettere il reato. In più, dalla banca dati della Polizia è emerso che uno dei due ladri aveva un mandato di arresto europeo provvisorio per un furto commesso in Georgia. Per questo è stato tratto in arresto nel carcere di Alessandria, dove rimarrà a disposizione dell'Autorità giudiziaria. (Rpi)