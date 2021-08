Molise: M5s, bloccate risorse per salvare sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È sempre più chiaro che il presidente Toma ha tenuto sotto scacco la sanità molisana per tre anni. Questa volta parliamo dei contributi che avrebbero potuto dare ossigeno al Molise, ma che non venivano erogati per la mancata collaborazione del governatore". Lo scrivono in una nota congiunta i portavoce del M5s in Consiglio regionale del Molise e alla Camera. "È infatti dal 2015 che la sanità molisana non riceve le cosiddette premialità, dei fondi già stanziati a livello governativo - spiegano - ma vincolati al raggiungimento di determinati obiettivi, come i Lea (Livelli essenziali di assistenza) e i conti in regola. Per 'conti in regola' si intende anche che la Regione è tenuta a versare il surplus delle accise, derivanti da Irap e Irpef, alla Gestione sanitaria accentrata. Abbiamo più volte sollevato il problema, coinvolgendo il Ministero della Salute, la Corte dei Conti e la struttura commissariale. Anche la Ragioneria dello Stato si è espressa chiaramente: 'La Regione Molise sta ritardando dal 2015 il trasferimento delle risorse che lo Stato ha già erogato alla Regione, destinate al sistema sanitario e che il bilancio regionale sarebbe obbligato a trasferire senza ritardi. In tali termini occorre risolvere tali criticità con la Regione Molise prima di trasferire al bilancio regionale ulteriori risorse senza la garanzia di un tempestivo trasferimento al sistema sanitario'. In altre parole: ci chiedete fondi straordinari - rilevano i portavoce del M5s - per superare il deficit, ma come possiamo risanare i conti della sanità molisana se non abbiamo la certezza che la Regione destini le risorse allo scopo per cui le riceve?". (Gru)