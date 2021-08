Roma: Raggi, grazie a Polizia locale per importante lavoro svolto a Ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio la Polizia locale di Roma Capitale per l’importante lavoro svolto in questo fine settimana di Ferragosto. Anche in questi giorni di festa il loro impegno è stato fondamentale per garantire la sicurezza in città e il rispetto delle misure anti contagio". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "A Ostia, sul litorale romano - aggiunge - sono stati sequestrati oltre 5mila prodotti non a norma venduti irregolarmente e sono state riscontrate irregolarità in una decina di attività e locali per inosservanza delle regole sulla vendita e il consumo di alcolici e violazione delle norme a tutela della salute pubblica. Intensificate anche le verifiche in ambito di sicurezza stradale con oltre 200 veicoli controllati. Grazie ancora ai nostri agenti". (Rer)