Afghanistan: Macron, è stata una battaglia giusta

- La battaglia in Afghanistan è stata una battaglia giusta. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron commentando oggi la situazione nel Paese. “In Afghanistan la nostra battaglia è stata giusta ed è un onore per noi esserci stati”, ha detto Macron, annunciando l’invio di due aerei militari e forze speciali per procedere con le operazioni di evacuazione dal Paese dei connazionali e degli afghani che hanno lavorato con l’ambasciata francese a Kabul. “L’urgenza ora è mettere in sicurezza i nostri connazionali insieme alle persone che hanno lavorato per la Francia”, ha detto il capo dello stato. “E’ nostro dovere proteggere chi ci aiuta". Il capo dell'Eliseo ha al tempo stesso sottolineato la necessita di “proteggersi” dai flussi migratori in arrivo dall’Afghanistan, annunciando un’iniziativa per “costruire una risposta coordinata contro i flussi irregolari” e avviare una “cooperazione con i paesi di transito come Pakistan, Turchia e Iran”. La proposta, ha aggiunto, verrà presentata insieme alla Germania e altri stati europei.(Res)