Afghanistan: Macron, Paese non deve diventare “santuario del terrorismo”

- L’Afghanistan non deve diventare un “santuario del terrorismo”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron commentando oggi la situazione nel Paese. “L’Afghanistan non dovrà diventare il santuario del terrorismo”, ha detto Macron. “La nostra azione mirerà a lottare attivamente contro il terrorismo islamista in tutte le sue forme. Gruppi terroristici sono presenti in Afghanistan e cercheranno di trarre profitto dalla destabilizzazione”, ha detto il capo dell’Eliseo. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto, dovrà dare una risposta “responsabile e unita”. (Frp)