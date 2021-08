Afghanistan: Biden, nostro obiettivo era fare giustizia dopo 11 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si sono impegnati in Afghanistan vent’anni fa con obiettivi chiari: fare giustizia degli autori degli attacchi dell’11 settembre 2001 e fare in modo che Al Qaeda non usasse l’Afghanistan come rifugio. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commentando gli ultimi sviluppi in Afghanistan dopo la presa di Kabul da parte dei talebani. “Abbiamo dato la caccia a Bin Laden e lo abbiamo preso”, ha detto Biden, secondo cui l’obiettivo non era quello di “costruire una democrazia centralizzata”. “Volevamo perseguire i nostri interessi nazionali ed evitare attacchi terroristici nel nostro territorio”, ha concluso Biden.(Nys)