Afghanistan: Biden, penso di aver preso la decisione giusta

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è detto convinto di aver preso la “decisione giusta” circa il ritiro dei militari Usa dall’Afghanistan. "Le truppe americane non devono combattere una guerra che le forze afgane non sono in grado di combattere", ha detto l’inquilino della Casa Bianca commentando gli ultimi sviluppi nel Paese, dove i talebani hanno preso il controllo di Kabul. "Abbiamo dato loro gli strumenti necessari e dato loro ogni cosa possibile per autodeterminare il loro futuro", ha aggiunto il presidente Usa. "Credo fermamente che sia stata una decisione giusta e che sia sbagliato chiedere che le truppe americane facciano ciò che le forze armate non siano stati in grado di fare", ha aggiunto.(Nys)