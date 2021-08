Afghanistan: Biden, non deve ripetersi quanto accaduto in Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che in Afghanistan non deve ripetersi quello che gli Usa hanno vissuto in Vietnam. "Io ero giovane durante la guerra in Vietnam, non voglio che si ripeta in Afghanistan quello che abbiamo vissuto allora", ha detto l’inquilino della Casa Bianca commentando gli ultimi sviluppi nel Paese. "So che sarà criticato però preferisco essere criticato piuttosto che aspettarmi che ancora un altro presidente, il quinto, debba prendere queste decisioni”, ha aggiunto.(Nys)