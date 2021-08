Afghanistan: fonti stampa, Turchia non abbandona piani per prendere controllo aeroporto Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non ha intenzione di interrompere i suoi piani per prendere il controllo dell'aeroporto internazionale di Kabul, Hamid Karzai, anche se il movimento dei talebani ha preso il controllo della capitale afgana. Lo hanno detto fonti di sicurezza al quotidiano turco “Daily Sabah”, rispondendo a indiscrezioni di stampa secondo cui Ankara avrebbe dato disposizioni per abbandonare i piani circa la gestione dell’infrastruttura. "Non è stata ancora presa una decisione del genere", spiegano le fonti della testata turca. Ankara ha annunciato la sua intenzione di schierare propri militari all'aeroporto di Kabul dopo il ritiro delle forze Nato e ha tenuto colloqui con gli Stati Uniti a tal proposito. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiesto di soddisfare le condizioni finanziarie, logistiche e diplomatiche.(Nys)