Afghanistan: Fassino, i talebani non ostacolino le evacuazioni dei Paesi occidentali

- Il presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati, Piero Fassino, ha fatto appello ai talebani affinché non ostacolino le evacuazioni in corso da parte dei Paesi occidentali in Afghanistan. Fassino lo ha detto nel corso di un ampio colloquio con l'ambasciatore del Pakistan in Italia. "I talebani non ostacolino le evacuazioni in corso da parte dei Paesi occidentali e diano segnali che non vogliono far tornare l'Afghanistan al buio di vent'anni fa", ha detto. "Dai primi atti che i Talebani compiranno - ha sottolineato Fassino - si capirà quale strada intraprenderanno: se daranno vita a un governo di coalizione con settori non talebani, se non daranno corso a persecuzioni verso gli avversari politici, se garantiranno alle donne i loro diritti. Da questi primi atti si capirà chi avremo di fronte". "Ed è importante - ha concluso Fassino - che un Paese così da sempre vicino agli afgani come il Pakistan usi la sua influenza in questa direzione". (Res)