Afghanistan: Ciriani (Fd'I), governo riferisca subito in parlamento

- "È assurdo ed inaccettabile, come si apprendere, che il Parlamento debba attendere otto giorni per essere informato su una tragedia quale quella della conquista talebana dell'Afghanistan. Fratelli d'Italia invierà una lettera alla presidente Casellati nella quale chiederemo che il governo riferisca ad horas al parlamento. Non sono più accettabili perdite di tempo". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani. (Com)