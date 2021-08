Partecipate: Pelonzi (Pd), pioggia di Odg per fermare delibera domani in Assemblea capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani e dopodomani saranno gli ultimi due giorni di Assemblea capitolina, a mezzanotte del 18 scattano i 45 giorni dei comizi elettorali e, come ha spiegato il segretario generale con nota scritta, da quel momento il Consiglio si potrà tenere solo su atti indifferibili ed urgenti". Lo dichiara, in una nota, Giulio Pelonzi, capogruppo del Pd in Assemblea capitolina. "Dopo cinque anni di disastri sulle partecipare - spiega - la sindaca vorrebbe usare questi due giorni per portare in aula la delibera di razionalizzazione delle partecipate, delibera che come unico obbiettivo ha quello di fondere Roma Metropolitane a Roma Servizi per la mobilità. La delibera di razionalizzazione ha scadenza 31/12, quindi lungi da essere un atto urgente. In più oggi Roma Metropolitane ha approvato i bilanci 2019/2021, i bilanci chiudono in rosso, la fusione non risolverebbe il problema di Roma Metropolitane e rischierebbe di trascinare nei guai anche Roma Servizi per la mobilità". "Siamo totalmente contrari alla fusione e proveremo in tutti i modi a bloccarla. Come se non bastasse questo, la sindaca e la maggioranza imponendo la discussione sulla razionalizzazione di fatto bloccano la possibilità per l'Assemblea capitolina di approvare in questi due giorni una serie di atti importanti ed attesi da tempo dai cittadini. Bilancio Farmacap, transazione pvq, regolamento centri anziani, Snia viscosa, Forum beni confiscati alla mafia. Nella capigruppo ultima scorsa, alla presenza della sindaca, abbiamo proposto questo percorso ma la risposta è stata negativa. Ovviamente proveremo a bocciare l'ordine dei lavori proposto dalla maggioranza, se non ci dovessimo riuscire, inizieremo una battaglia di trincea per evitare che la sindaca faccia l'ultimo grave danno alla città con la finta razionalizzazione delle partecipate. Questa mattina ho depositato in Campidoglio 160 ordini del giorno scritti a mano nel weekend di Ferragosto. La sindaca fino all'ultimo dimostra di avere a cuore solo se stessa e la sua campagna elettorale, Roma l'ha abbandonata da tempo". (Com)