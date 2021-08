Afghanistan: Merkel, abbiamo tutti valutato male gli sviluppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha riconosciuto gli errori compiuti nella valutazione della situazione in Afghanistan. “Abbiamo tutti valutato male gli sviluppi”, ha detto Merkel, parlando in conferenza stampa. Dal ritiro delle truppe internazionali, ha detto Merkel, i talebani hanno portato provincia per provincia sotto il loro controllo "a una velocità mozzafiato". La situazione è "amara, drammatica e terribile" soprattutto per i milioni di afgani che hanno lottato per una società libera, ha detto la cancelliera. La missione, durata quasi 20 anni, "non ha avuto il successo che avevamo previsto", ha aggiunto. Gli alleati dovrebbero ammettere "che questi non sono stati sforzi riusciti". La cancelliera ha quindi affermato che è necessario imparare dagli errori. "Dobbiamo ridurre i nostri obiettivi", ha detto. Il compito ora, ha proseguito, è aiutare più persone possibile in Afghanistan. Quanto alle operazioni di evacuazione in corso ha dichiarato: "Purtroppo non abbiamo più il pieno controllo". (Geb)