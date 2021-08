Roma: Bordoni (Lega), deportazione commerciale operatori su area pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo assolutamente inconcepibile la delocalizzazione delle attività commerciali su area pubblica da via Cola di Rienzo a via Fra Albenzio, commercialmente nettamente inferiore alla prima, disposta dall'assessore al Commercio Coia, che si conferma assessore alla chiusura delle Attività produttive e non alle Attività produttive". Così il consigliere capitolino Davide Bordoni, responsabile Dipartimento regionale Commercio Lega candidato alle prossime amministrative. "Una vera e propria deportazione commerciale - aggiunge - in cui Coia sembra dimenticare che le attività produttive della nostra città stanno attraversando una fase delicatissima, seppure di ripresa, e che in questo momento andrebbero sostenute e non colpite duramente. Pur consapevoli della necessità di favorire e promuovere il decoro delle attività commerciali su area pubblica, con gli ultimi provvedimenti ad un giorno dalla fine della consiliatura si ha la certezza dell'intenzione di penalizzare un settore in cui lavorano migliaia di famiglie romane". (Com)