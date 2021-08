Afghanistan: Mulè, presto nuovi ponti aerei per portare in salvo chi è in pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al momento l'aeroporto di Kabul non è agibile, appena verrà ristabilito l'ordine ci saranno nuovi ponti aerei per riportare in Italia tutti i nostri connazionali e gli afgani che hanno collaborato in questi vent'anni con le truppe italiane e con la nostra ambasciata, e che per questo ora rischiano la vita insieme alle loro famiglie". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, intervistato da Sky Tg24. "Chi ha consapevolezza della violenza e del terrore talebano non dorme la notte per portare in salvo quante più vite possibili", ha aggiunto.(Com)