Usa: Covid, Pfizer presenta dati per autorizzazione terza dose vaccino a over 16

- Le case farmaceutiche Pfizer e BioNTech hanno presentato i dati degli studi clinici alla Food and Drug Administration (Fda, l’agenzia Usa che regolamenta i medicinali) per richiedere l'autorizzazione a inoculare la terza dose del vaccino anti-Covid ai cittadini al di sopra dei 16 anni. Lo riferisce l’emittente “Cnbc”. Secondo i dati ottenuti dallo studio di fase uno, la dose di richiamo del vaccino ha generato "anticorpi neutralizzanti significativamente più alti" contro il ceppo originale di coronavirus e le varianti beta e delta, hanno affermato le società in un comunicato stampa rilanciato dai media Usa. I partecipanti allo studio hanno ricevuto una terza dose del vaccino circa otto-nove mesi dopo aver ricevuto la seconda. “I dati che abbiamo visto fino ad oggi suggeriscono che una terza dose del nostro vaccino suscita livelli anticorpali che superano significativamente quelli osservati dopo l’inoculazione primaria a due dosi", ha dichiarato il Ceo di Pfizer, Albert Bourla. "Siamo lieti di presentare questi dati alla Fda mentre continuiamo a lavorare insieme per affrontare le sfide in evoluzione di questa pandemia", ha aggiunto.(Nys)