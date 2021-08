Afghanistan: Biden, accordo per ritiro truppe Usa raggiunto da amministrazione Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva raggiunto l’accordo con i talebani e gli Usa si sarebbero ritirati entro maggio 2021, nel momento in cui le forze Usa in Afghanistan erano già diminuite a 2.500 unità. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commentando gli ultimi sviluppi in Afghanistan dopo la presa di Kabul da parte dei talebani. “Ho dovuto compiere una scelta annosa: seguire l’accordo o essere pronto a combattere in primavera, ma non ci sarebbe stato alcuno status quo da proteggere, solo il caos, e avremmo dovuto inviare ulteriori militari con la probabilità di ulteriori perdite. Ho imparato la dura lezione: non c’è mai il momento giusto per ritirare le forze americane”, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca.(Nys)