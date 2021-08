© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che accade a Kabul "non riguarda solo le nostre sorelle afghane. Riguarda tutti e tutte noi. Il ministro degli Esteri deve lasciare la spiaggia e venire in Parlamento per una informativa urgente. È in gioco la vita di milioni di persone ma anche la dignità dell’Occidente". Lo scrive su Twitter la capogruppo di Italia viva alla Camera, Maria Elena Boschi. (Rin)