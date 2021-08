Afghanistan: Johnson a Macron, summit virtuale G7 nei prossimi giorni su situazione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, intende ospitare nei prossimi giorni un summit virtuale dei leader del G7 per discutere della situazione in Afghanistan. Johnson lo ha detto oggi durante una conversazione telefonica con il presidente della Francia, Emmanuel Macron, secondo quanto riferito da un portavoce di Downing Street. Johnson ha sottolineato la necessità che la comunità internazionale si unisca e assuma un approccio unitario sull’Afghanistan, riguardo all’eventuale riconoscimento di qualsiasi governo futuro e al lavoro per impedire una crisi umanitaria e relativa ai profughi. I due leader hanno concordato di cooperare sulla questione al Consiglio di sicurezza dell’Onu, anche lavorando a una possibile risoluzione congiunta. (Rel)