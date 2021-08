Afghanistan: ministro Esteri britannico, Regno Unito lavora per rimpatrio collaboratori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta "lavorando con molta attenzione" per determinare il numero di rifugiati afgani che verranno accolti nel Paese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab, ripreso dall'emittente "Bbc". Il capo della diplomazia di Londra ha detto che la situazione "non era quella che volevamo, ma dobbiamo fare i conti con la nuova realtà" rispetto all'avanzata dei talebani in Afghanistan. Raab ha confermato che altri 350 cittadini britannici e afgani che hanno lavorato con le truppe del Regno Unito arriveranno nei "prossimi giorni". Quasi 2.000 afgani che hanno lavorato con le truppe britanniche hanno già lasciato il Paese dell'Asia centrale e il governo del Regno Unito ha affermato che l'elaborazione delle domande dei lavoratori afgani prosegue rapidamente. Raab ha confermato che martedì mattina altri 150 cittadini britannici arriveranno nel Regno Unito da Kabul. "Penso che tutti siano rimasti sorpresi dalla portata e dal ritmo con cui i talebani hanno preso il sopravvento in Afghanistan, e questa è una lezione da cui tutti dobbiamo imparare. Ma la verità è che ciò che conta in questo momento è concentrarsi sul far uscire i cittadini britannici, far uscire coloro che hanno servito così lealmente il Regno Unito e assicurarsi che i guadagni che abbiamo fatto in 20 anni non vadano perduti", ha detto il ministro. (segue) (Rel)