Covid: in Piemonte oltre il 70 per cento dei pazienti ricoverati non sono vaccinati

- Degli undici ricoverati in terapia intensiva nove non sono vaccinati, mentre i rimanenti hanno un quadro clinico serio di patologie pregresse. E la situazione non cambia nei reparti ordinari: oltre il 70 per cento dei pazienti non sono vaccinati. Questi i numeri sui ricoveri diffusi dalla Regione Piemonte che mostrano come la maggioranza dei ricoverati attuali negli ospedali territoriali siano non vaccinati. Altro dato interessante è quello dei ricoveri che rischiano un aggravamento: il 10 per cento dei pazienti attuali nei reparti ordinari rischia di finire in terapia intensiva e si tratta in tutti i casi di persone non vaccinate.(Rpi)