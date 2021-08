Vaccino: in Piemonte entro 15 settembre prima dose a tutti aderenti a campagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccinare tutti gli aderenti con la prima dose entro il 15 settembre. E' questo l'obiettivo che si è posta la regione Piemonte per le prossime settimane. Questo provvedimento vale sia per chi ha aderito nell'ultimo periodo che per i cittadini che aderiranno nei prossimi giorni. Intanto dal 18 al 31 agosto la Regione consentirà l'accesso diretto a tutte le fasce d'età in alcuni degli hub del territorio piemontese. La lista verrà diffusa nei prossimi giorni, ma nel frattempo è già arrivata la conferma dall'hub del Valentino che sarà a disposizione per l'accesso diretto sabato 21 agosto dalle 8 alle 15.(Com)