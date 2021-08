Viabilità: Anas, chiusa per allagamento statale 42 "del Tonale e della Mendola nel bresciano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas in una nota informa che a causa di un allagamento avvenuto a seguito dell'esondazione del fiume Oglio, la strada statale 42 "del Tonale de della Mendola" è provvisoriamente chiusa al traffico il tratto all'altezza del territorio comunale di Monno in provincia di Brescia. Le squadre Anas sono sul posto per la pulizia della carreggiata su cui si sono riversati fango e detriti e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.(Com)