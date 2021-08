Afghanistan: Iran, comunità internazionale presti attenzione a flussi profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale dovrà “seriamente” prestare attenzione ai nuovi flussi di profughi afgani, anche a fronte della prosecuzione della pandemia di Covid-19. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Saeed Khatibzadeh, citato dall'agenzia di stampa iraniana "Mehr". “La Repubblica islamica dell’Iran spera con forza che vite, proprietà e dignità di tutti gli individui, specialmente di civili disarmati, siano protetti da ogni aggressione durante i rapidi sviluppi in Afghanistan, che tutte le parti mostrino moderazione e attenzione al riguardo e non permettano alla geografia dell’Afghanistan di essere usata da gruppi violenti”, ha detto il portavoce. Tutte le missioni diplomatiche nel Paese dovranno essere protette in conformità alle regole internazionali, ha sottolineato Khatibzadeh, aggiungendo che il ministero di Teheran è costantemente in contatto con lo staff diplomatico delle sue ambasciate e consolati a Kabul e Herat. “L’Iran ribadisce la sua disponibilità a facilitare una risoluzione della questione afgana mediante un dialogo intra-afgano e condotto da afgani, come anche a contribuire a un consenso regionale sull’Afghanistan”, ha proseguito Khatibzadeh, secondo cui Teheran “accoglie una transizione pacifica del potere mediante un consiglio di governo che consista dei più importanti leader afgani”. (Res)