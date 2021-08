Afghanistan: M5s, comunità internazionale si attivi per tutelare diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutelare i diritti umani in un contesto come quello che si è venuto a creare in Afghanistan è un dovere di tutta la comunità internazionale, che deve attivarsi per tutelare le popolazioni ed i soggetti più fragili, a partire dalle donne ed i bambini, per essere pronti a gestire questa delicata fase, pensando anche a corridoi umanitari e progetti di accoglienza che non siano azioni scoordinate senza una unica regia che coinvolga tutti i paesi che hanno la comune sensibilità ai diritti umani". Lo affermano i componenti del Movimento 5 Stelle in commissione Diritti umani. "Anche l'Italia ha il dovere di esprimere il proprio contributo per il supporto e l'asilo alle popolazioni ed alle donne afghane in pericolo, come previsto dalla convenzione di Istanbul - aggiungono -. Inoltre dobbiamo insistere con l'Unione Europea perché soprattutto in una situazione come questa ci sia una politica comune e non a macchia di leopardo, tra azioni di supporto e rimpatrio dei profughi afgani".(Com)