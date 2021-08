Uzbekistan: autorità forzano atterraggio di oltre 40 aerei afgani che hanno varcato il confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Uzbekistan hanno "forzato" l'atterraggio di oltre 40 velivoli afgani che avrebbero varcato il confine fra i due Paesi. Gli aerei partiti dall'Adghanistan e costretti ad atterrare in Uzbekistan sarebbero 46. Quasi 160 civili afgani e personale militare delle forze governative sono inoltre entrati illegalmente in Uzbekistan nella giornata di domenica, attraverso il fiume di confine Amu Darya, come ha spiegato oggi il servizio stampa dell'ufficio del Procuratore generale di Taskhent. "Il 15 agosto, 158 cittadini e militari afgani hanno attraversato illegalmente il territorio della regione di Termez in Uzbekistan attraverso il fiume", si legge in una nota. (Rum)