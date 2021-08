Afghanistan: Gasparri, nota Palazzo Chigi lascia stupefatti per sua aridità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sinceramente trovo molto più attenta alla drammatica realtà dei fatti la calorosa nota del presidente Berlusconi, che invita l’Occidente a non ignorare quello che sta accadendo in Afghanistan, piuttosto che la asettica nota della Presidenza del Consiglio che ha lo stesso calore di una nota delle previsioni del tempo". Lo afferma, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia. "Il governo italiano non può essere così algido di fronte quanto sta avvenendo - aggiunge -. Berlusconi richiama, con la forza della sua leadership e con l'esperienza maturata sul campo, la comunità internazionale alle proprie responsabilità. E il nostro Governo non può trattare la vicenda afghana con la freddezza della nota di Palazzo Chigi che francamente lascia stupefatti per la sua aridità". (Com)