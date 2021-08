Israele: incendi, Bennett vaglia richiesta aiuti internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier israeliano, Naftali Bennett ha incaricato il ministro della pubblica sicurezza Omer Bar Lev e il Consiglio di sicurezza nazionale di prendere in considerazione la richiesta di aiuti internazionali per combattere gli incendi divampati a ovest di Gerusalemme. Lo riferisce il quotidiano “Jerusalem Post”. Le autorità israeliane hanno impiegato dieci aerei dei Vigili del fuoco e un gran numero di personale e mezzi per spegnere le fiamme, mentre è stata decisa l’evacuazione dell’ospedale di Hadassah a Gerusalemme a causa dell’avanzare delle fiamme verso la città. Già questa mattina le autorità hanno deciso l’evacuazione di cinque villaggi a ovest di Gerusalemme: Beit Meir, Shoeva, Kissalon, Givat Yearim e Ramat Raziel. (Res)