Puglia: Lopalco, aperta vaccinazione senza prenotazione a 12-19enni

- "In tutta la Puglia i cittadini di età compresa tra i 12 e i 19 anni possono recarsi negli hub e vaccinarsi anche senza prenotazione la Puglia continua a essere tra le prime regioni italiane per capacità vaccinale e di questo va dato merito ai tantissimi operatori sanitari e della protezione civile al lavoro anche in queste giornate di agosto. La nostra attenzione adesso è rivolta soprattutto ai più giovani per completare la campagna vaccinale in linea con le disposizioni che arrivano dal Commissario per l'emergenza Figliuolo". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco. Intanto la Regione ha reso noto che oggi sono state 5.108.459 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.06 dal report del governo nazionale), il 96,8 per cento quelle consegnate dal commissario nazionale per l'emergenza, 5.278.787. (Ren)