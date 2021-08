Sicilia: Musumeci, 83,3 mln ai Comuni per investimenti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottantatré milioni di euro per gli investimenti dei Comuni siciliani. La Regione si appresta a trasferire agli enti locali che ne hanno fatto richiesta (368 su 390) le risorse frutto di una riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione proposta dal governo Musumeci. Gli uffici del dipartimento Autonomie locali hanno già completato l'istruttoria e il dirigente generale ha autorizzato la liquidazione di 83,3 milioni di euro per investimenti a finalità sociale". Lo ha riferito la Regione Siciliana in una nota. Il presidente Nello Musumeci ha affermato: "Conclusa la lunga ed estenuante interlocuzione con il governo centrale i Comuni potranno finalmente utilizzare le risorse che abbiamo voluto destinare loro con un'apposita norma inserita nella Legge Finanziaria regionale dello scorso anno: una delle numerose misure che abbiamo messo in campo contro la pandemia a sostegno di cittadini e imprese". L'assessore alle Autonomie locali, Marco Zambuto ha dichiarato: "La Regione continua a essere a fianco dei Comuni, a maggior ragione in questo periodo che ha causato gravi difficoltà finanziarie a tutti gli enti locali". (Ren)