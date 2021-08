Roma 2021: consigliere M5s dà della "Banda Bassotti" ad alleati del centrodestra, è polemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È polemica sul post pubblicato su Facebook dal consigliere del M5s e presidente della commissione capitolina Sport, Angelo Diario, che ha associato l'immagine di tre esponenti del centrodestra - il candidato a sindaco di Roma, Enrico Michetti, il fondatore di Rinascimento, Vittorio Sgarbi, e il fondatore di Cambiamo Giovanni Toti - alla fotografia dei tre personaggi della Banda Bassotti, nati dalla matita di Walt Disney e celebri per i loro tentativi di furto ai danni di Zio Paperone. Nel post pubblicato da Diario si legge: "No, vabbé, uguali". La replica da parte del centrodestra non si è fatta attendere. "Dopo 5 anni di amministrazione, chi ha governato dovrebbe parlare di consuntivi e di programmi. Normalmente funziona così: chi ha amministrato racconta la propria storia, prima di parlare della storia che scriverà - ha dichiarato in una nota Paolo Trancassini, coordinatore del Lazio di Fratelli d’Italia -. E invece, stiamo assistendo ad una campagna semplicemente imbarazzante del Movimento 5 stelle che, dopo essersi accorto che con la declinazione dei verbi al futuro non riesce adottenere consensi, va nel campo che gli è più congeniale, ovvero la diffamazione, l’ingiuria e la demonizzazione dell’avversario. Il post di Diario - ha aggiunto Trancassini - è vergognoso e passibile di querela. Peccato che questa volta non funzionerà, perché loro appartengono ormai già alla storia, alla brutta storia di Roma”. (segue) (Rer)