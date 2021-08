Afghanistan: colloquio ministri Esteri di Russia e Usa, proseguire consultazioni con altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il segretario di Stato Usa Antony Blinken hanno concordato di proseguire le consultazioni sulla situazione in Afghanistan con la partecipazione di Cina, Pakistan e altri Paesi interessati e dell'Onu. L'obiettivo, come specificato dal dicastero degli Esteri russo, è quello di creare le condizioni per un dialogo inter-afgano. Lavrov e Blinken hanno avuto un colloquio nella giornata odierna, nel corso del quale il segretario di Stato Usa ha spiegato alla controparte le azioni di Washington per l'evacuazione sicura del proprio personale a Kabul. (Rum)