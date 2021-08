Partecipate: Fassina (SpR), bloccheremo razionalizzazione con pioggia di Odg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per contrastare con tutti gli strumenti previsti dal regolamento dell’Assemblea capitolina il blitz della Giunta Raggi sulle aziende partecipate dal Comune di Roma, domani durante la discussione generale deposito 480 ordini del giorno". Lo dichiara Stefano Fassina consigliere Sinistra X Roma promotore lista Sinistra Civica Ecologista. "Verificheremo se il numero di consiglieri presenti consentirà di procedere come proposto dal presidente De Vito nella Conferenza dei capigruppo. Qualora vi fossero, considerati anche i numerosi odg annunciati dagli altri gruppi consigliari - aggiunge - sarà una seduta sufficientemente lunga da arrivare alla mezzanotte del 18 agosto, termine ultimo previsto dalla legge per l’attività ordinaria dei Consigli comunali prima delle elezioni del 3-4 ottobre. È surreale che, dopo 5 anni di inerzia e di comportamenti finalizzati a portare alcune società sull’orlo del fallimento, ora in campagna elettorale si invochi l’urgenza. Tanto più che le decisioni di razionalizzazione, ossia di liquidazione, alienazione o fusione sono complesse e strategiche: richiedono approfondimenti e audizioni impossibili da fare in poche ore a Ferragosto e esigono una piena legittimazione democratica, mentre la consiliatura è scaduta e la Giunta Raggi non ha più la maggioranza in aula Giulio Cesare. Sarà compito del prossimo sindaco e della sua maggioranza rilanciare le preziose aziende comunali e valorizzarne lavoratori e lavoratrici. Il programma di Roberto Gualtieri è chiaro.(Com)