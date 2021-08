Romania: Covid, 280 contagi nelle ultime 24 ore nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania sono stati registrati 280 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, con 5 decessi. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie di Bucarest, riscontrando come proprio nella capitale romena vi sia stato il numero più alto di contagi. Attualmente sono oltre 940 i pazienti ricoverati nelle strutture nazionali, di cui 120 in terapia intensiva. Va a rilento la campagna vaccinale, con sole 5,500 dosi somministrate nelle ultime 24 ore, per un totale di 5 milioni di cittadini che hanno completato l’immunizzazione. (Rob)